Кудашов: спад не может быть запланирован. Только Захаркин говорил про запланированный спад

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о ходе сезона для клуба.

«Можно ли считать, что у «Динамо» закончился спад, который мы ожидали летом, что в эти сроки он произойдёт? У нас только Захаркин говорил про запланированный спад. Я вам так скажу, спад не может быть запланированным, и никто его не ждёт. И я его у нас не увидел ни в одной игре. Есть проигрыши в отдельных играх, но что такое спад? Это когда команда вялая, беспомощная, ни про одну игру я не могу сказать, что команда не билась за очки.

Наша первоначальная задача — это создать ровную команду, в которой все атакуют и все обороняются, играют единым монолитом как в большинстве, так и в меньшинстве. И любое звено может забить гол. Если брать градацию звеньев, то звено Каблукова у нас все игры выходит первым, а четвёртое звено, где Никонов, Михайлов и Кодола, я не могу назвать четвёртым. Я не могу первым выпустить все звенья, поэтому и получается так, что кто-то выходит первым, а кто-то четвёртым. Но я не увидел, чтобы сегодня какое-то звено играло сегодня плохо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.