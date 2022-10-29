Давыдов: трансфер года в КХЛ — переход Яшкина в СКА, несмотря на всех Гашеков и политику

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал, что летний переход Дмитрия Яшкина в СКА — это главный трансфер в КХЛ. Заслуженный ветеран также пояснил, почему у Александра Радулова не идёт игра в «Ак Барсе».
«Летом все восторгались переходом Александра Радулова в «Ак Барс», но я считал, что трансфер года совершил СКА, когда смог забрать из НХЛ Яшкина, несмотря на всю политику и всех Гашеков. Так и оказалось. Не ждите от Яшкина красивых голов — все они будут корявые, откуда-то сверху, снизу или сбоку, на мускулах и жилах, с удалениями в обе стороны. И все будут решающими. Вы видели вчера его третий гол — вопреки законам геометрии, откуда-то с нулевого угла, черпачком? Это типичный гол Яшкина! Точно такие полвека назад штамповал Борис Петрович Михайлов.
Почему Яшкин не заиграл в НХЛ? НХЛ — специфическая лига, там масса вводных и подводных течений. Не мне об этом судить. Но я вижу, что в СКА он себя нашёл. Это заслуга и тренерского штаба, который в СКА работает как часы. Следил за скамейками обеих команд — все чётко знают свои функции, находятся на своих участках, включаются в самые нужные моменты, без паники. Потому и получили интересную, живую игру.
Трансфер Радулова? Каждый игрок должен найти свою команду и своего тренера. «Ак Барс» — особая команда, по стилистике она не совсем подходит Александру — в отличие от ЦСКА, куда переход и напрашивался. Как, наверное, и Олег Знарок, на которого в Казани просто тяжело смотреть. А Яшкин в СКА — это не Радулов в Казани. Человек на своём месте и в своей роли. Видно, что его окрылила и выданная СКА буква С — Яшкин играет очень ответственно, на команду», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
В текущем сезоне на счету Яшкина 19 очков в 23 проведённых матчах — 12 забитых шайб и семь результативных передач. Форвард имеет 22 минуты штрафного времени.
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