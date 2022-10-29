«Аризона» расторгнет контракт с бывшим защитником нижнекамского «Нефтехимика»

«Аризона Койотс» расторгнет контракт с бывшим защитником нижнекамского «Нефтехимика» Лукашем Клоком, сообщается в соцсетях клуба. 27-летний игрок обороны помещён в список отказов с целью разрыва соглашения.

В межсезонье чех подписал с «Койотс» двусторонний контракт на один год. Текущий сезон защитник начал в фарм-клубе, где провёл четыре матча в регулярном чемпионате АХЛ.



В прошлом сезоне Клок выступал за нижнекамский «Нефтехимик», за который провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 очко — забил пять шайб и отдал 26 результативных передач. На прошедшей Олимпиаде защитник выступал в составе сборной Чехии, где за четыре матча набрал три очка — забил два гола и отдал одну результативную передачу.