Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Аризона» расторгнет контракт с бывшим защитником нижнекамского «Нефтехимика»

«Аризона» расторгнет контракт с бывшим защитником нижнекамского «Нефтехимика»
Комментарии

«Аризона Койотс» расторгнет контракт с бывшим защитником нижнекамского «Нефтехимика» Лукашем Клоком, сообщается в соцсетях клуба. 27-летний игрок обороны помещён в список отказов с целью разрыва соглашения.

В межсезонье чех подписал с «Койотс» двусторонний контракт на один год. Текущий сезон защитник начал в фарм-клубе, где провёл четыре матча в регулярном чемпионате АХЛ.

В прошлом сезоне Клок выступал за нижнекамский «Нефтехимик», за который провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 очко — забил пять шайб и отдал 26 результативных передач. На прошедшей Олимпиаде защитник выступал в составе сборной Чехии, где за четыре матча набрал три очка — забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Защитник «Нефтехимика»: более чем уверен, что мы выйдем в плей-офф. В этом нет сомнений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022