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«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, дома уверенно обыграв «Барыс»

«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, дома уверенно обыграв «Барыс»
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В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) одержали уфимцы.

В первом периоде счёт открыл нападающий уфимцев Степан Санников с передач Владислава Картаева и Григория Панина. На 11-й минуте первого периода счёт удвоил Данил Алалыкин.

На второй минуте второго периода сократил отставание в счёте форвард гостей Егор Петухов с передачи Антона Сагадеева. Спустя две минуты третью шайбу в ворота «Барыса» забросил Сергей Шмелёв с передач Станислава Бочарова и Павла Коледова. Четвёртую шайбу «Салавата» забросил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулёмина.

На 10-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного нападающий уфимцев Алексей Пустозёров с передачи Данила Алалыкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2022, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Санников (Картаев, Панин) – 08:16 (5x5)   2:0 Алалыкин – 10:26 (5x5)   2:1 Петухов (Сагадеев) – 21:14 (5x5)   3:1 Шмелёв (Бочаров, Коледов) – 23:40 (5x4)   4:1 Хмелевски (Кулёмин) – 31:38 (5x5)   5:1 Пустозёров (Алалыкин) – 49:05 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт дома с «Амуром» 1 ноября. В этот же день «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь».

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