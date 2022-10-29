«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, дома уверенно обыграв «Барыс»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) одержали уфимцы.

В первом периоде счёт открыл нападающий уфимцев Степан Санников с передач Владислава Картаева и Григория Панина. На 11-й минуте первого периода счёт удвоил Данил Алалыкин.

На второй минуте второго периода сократил отставание в счёте форвард гостей Егор Петухов с передачи Антона Сагадеева. Спустя две минуты третью шайбу в ворота «Барыса» забросил Сергей Шмелёв с передач Станислава Бочарова и Павла Коледова. Четвёртую шайбу «Салавата» забросил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулёмина.

На 10-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного нападающий уфимцев Алексей Пустозёров с передачи Данила Алалыкина.

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Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт дома с «Амуром» 1 ноября. В этот же день «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь».