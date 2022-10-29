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Шестёркин очень жёстко упал на спину после подножки от игрока «Далласа»

Шестёркин очень жёстко упал на спину после подножки от игрока «Далласа»
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В эти минуты «Даллас» в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода счёт 1:1.

В концовке первого периода канадский нападающий «Далласа» Тай Делландреа грубо подсёк вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Российский голкипер долго не мог подняться со льда. Делландреа после этого момента получил 2+2 за подножку и грубость.

ВИДЕО.

Игорь Шестёркин в текущем сезоне сыграл за «Нью-Йорк Рейнджерс» пять матчей, в которых одержал три победы и два раза проиграл в овертайме. Процент отражённых бросков у россиянина составляет 91,6, коэффициент надёжности — 2,57.

«Рейнджерс» после восьми сыгранных матчей набрали восемь очков и находятся на предпоследнем месте в Восточной конференции.

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