Форвард «Рейнджерс» Кравцов получил третью травму за четыре матча

«Даллас» в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После двух периодов счёт 3:3.

Во втором периоде в столкновении у борта травму получил российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов. После борьбы с защитником «Далласа» Яни Хаканпяя 22-летний российский игрок ударился головой о борт и с помощью персонала команды ушёл в раздевалку. По информации журналиста Молли Уокер, Кравцов на льду больше не появится.

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Отметим, что это уже третье повреждение Кравцова в четырёх сыгранных матчах этого сезона. Первое повреждение Виталий получил в стартовом матче с «Тампа-Бэй» (3:1). Второе — перед встречей с «Айлендерс» (0:3).

До сегодняшней встречи в текущем сезоне уроженец Владивостока принял участие в трёх матчах, в которых результативными баллами не отметился. Показатель полезности составил «+2».