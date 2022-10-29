Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в гостях

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Даллас» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) одержали гости.
На второй минуте матча счёт открыл форвард хозяев Мэйсон Марчмент с передачи Тайлера Сегина. На девятой минуте первого периода восстановил равенство в счёте нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер с передач Каапо Какко и Брэйдена Шнайдера.
На первой минуте второго периода вывел гостей вперёд Винсент Трочек с передачи Мики Зибанеджада. Спустя 29 секунд счёт сравнял нападающий «Далласа» Роопе Хинц с передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона. На 15-й минуте второго периода третью шайбу гостей забросил Мика Зибанеджад с передач Артемия Панарина и Криса Крайдера. Через четыре минуты вновь сделал счёт равным Джейсон Робертсон с передачи Джо Павелски.
На 12-й минуте третьего периода Зак Джонс и Жюльен Готье забросили четвёртую и пятую шайбу гостей соответственно. На 14-й минуте третьего периода Винсент Трочек с передачи Адама Фокса и Артемия Панарина забросил шестую шайбу в ворота хозяев.
Следующий матч «Даллас» проведёт дома с «Лос-Анджелесом» в ночь на 2 ноября. «Рейнджерс» в ночь на 31 октября сыграет в гостях с «Аризоной».
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