Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в гостях

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в гостях
Комментарии

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Даллас» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) одержали гости.

На второй минуте матча счёт открыл форвард хозяев Мэйсон Марчмент с передачи Тайлера Сегина. На девятой минуте первого периода восстановил равенство в счёте нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер с передач Каапо Какко и Брэйдена Шнайдера.

На первой минуте второго периода вывел гостей вперёд Винсент Трочек с передачи Мики Зибанеджада. Спустя 29 секунд счёт сравнял нападающий «Далласа» Роопе Хинц с передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона. На 15-й минуте второго периода третью шайбу гостей забросил Мика Зибанеджад с передач Артемия Панарина и Криса Крайдера. Через четыре минуты вновь сделал счёт равным Джейсон Робертсон с передачи Джо Павелски.

На 12-й минуте третьего периода Зак Джонс и Жюльен Готье забросили четвёртую и пятую шайбу гостей соответственно. На 14-й минуте третьего периода Винсент Трочек с передачи Адама Фокса и Артемия Панарина забросил шестую шайбу в ворота хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 21:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Марчмент (Сегин) – 01:09 (5x5)   1:1 Крайдер (Какко, Шнайдер) – 08:41 (5x5)   1:2 Трочек (Зибанеджад) – 20:59 (5x4)   2:2 Хинц (Павелски, Робертсон) – 21:28 (5x5)   2:3 Зибанеджад (Панарин, Крайдер) – 34:18 (5x4)   3:3 Робертсон (Павелски) – 38:46 (5x5)   3:4 Джонс (Трочек, Готье) – 51:18 (5x5)   3:5 Готье (Бле, Джонс) – 51:37 (5x5)   3:6 Трочек (Зибанеджад, Лафренье) – 53:25 (5x5)

Следующий матч «Даллас» проведёт дома с «Лос-Анджелесом» в ночь на 2 ноября. «Рейнджерс» в ночь на 31 октября сыграет в гостях с «Аризоной».

Упал как подкошенный. Страшный эпизод с лучшим русским вратарём НХЛ. Видео Упал как подкошенный. Страшный эпизод с лучшим русским вратарём НХЛ. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022