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Гол Кучерова на последней минуте принёс «Тампе» победу в матче с «Сан-Хосе»

Гол Кучерова на последней минуте принёс «Тампе» победу в матче с «Сан-Хосе»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Тампы» отличились Виктор Хедман, Росс Колтон, Алекс Киллорн и российский нападающий Никита Кучеров. Форвард Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 23 сейва.

За «Сан-Хосе» забивали Эрик Карлссон (дважды) и Нико Штурм. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями. Форвард Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Пойнт) – 00:32 (5x5)   1:1 Карлссон (Гертл) – 01:32 (5x5)   1:2 Колтон (Киллорн, Хагель) – 13:44 (5x5)   2:2 Штурм (Канин, Власик) – 25:36 (5x5)   2:3 Киллорн (Пол, Чернак) – 38:41 (5x5)   3:3 Карлссон (Майер, Гертл) – 44:34 (5x5)   3:4 Кучеров (Хагель, Пойнт) – 59:03 (5x5)
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