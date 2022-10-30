Гол Кучерова на последней минуте принёс «Тампе» победу в матче с «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Тампы» отличились Виктор Хедман, Росс Колтон, Алекс Киллорн и российский нападающий Никита Кучеров. Форвард Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 23 сейва.

За «Сан-Хосе» забивали Эрик Карлссон (дважды) и Нико Штурм. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями. Форвард Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».