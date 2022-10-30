Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Детройтом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
За «Детройт» дубль оформил Лукас Рэймонд.
Единственный гол за «Миннесоту» забил российский нападающий Кирилл Капризов. Этот гол стал для россиянина 80-м в карьере в НХЛ.
Таким образом, «Детройт» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Миннесота», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче «Детройт» встретится с «Баффало Сэйбрз». «Миннесота», в свою очередь, сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Матчи пройдут 1 ноября и 31 октября соответственно.
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