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Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Детройтом»

Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Детройтом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Детройт» дубль оформил Лукас Рэймонд.

Единственный гол за «Миннесоту» забил российский нападающий Кирилл Капризов. Этот гол стал для россиянина 80-м в карьере в НХЛ.

Таким образом, «Детройт» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Миннесота», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Баффало Сэйбрз». «Миннесота», в свою очередь, сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Матчи пройдут 1 ноября и 31 октября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Годро) – 01:28 (5x5)   1:1 Рэймонд (Эрни, Ларкин) – 16:51 (5x5)   2:1 Рэймонд (Кубалик, Ларкин) – 39:55 (5x4)
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