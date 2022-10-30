Овечкин забросил 49 шайбу в пустые ворота за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 7 голов
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 49-м голом в пустые ворота за карьеру в НХЛ в выездном матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (3:0).
Александр является вторым в лиге по этому показателю. До рекордсмена в лице Уэйна Гретцки (56) остаётся семь заброшенных шайб.
Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою четвёртую шайбу, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи при коэффициенте полезности «-7». В прошедшем матче с «Нэшвиллом» Александр провёл на льду 21 минуту 43 секунды (из которых 5,56 – в большинстве) и заработал коэффициент полезности «+1».
Овечкин очень эмоционально настраивает партнёров на матч.
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