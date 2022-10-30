Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ до четырёх шайб

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Автором третьей шайбы «Вашингтона» в матче стал капитан команды Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Теперь на его счету стало 784 заброшенные шайбы в 1283 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сократил до 17 шайб отставание от Горди Хоу, занимающего второе место в списке снайперов за историю лиги. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

При этом из 784 голов за карьеру в лиге 398 Овечкин забил в выездных матчах, что уже является вторым результатом в истории лиги. А отставание от рекорда Гретцки (402) в этой номинации теперь составляет всего четыре точных броска.