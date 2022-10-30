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Овечкин сократил отставание от рекорда Хоу по голам за один клуб НХЛ до двух шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Хоу по голам за один клуб НХЛ до двух шайб
Александр Овечкин
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Автором третьей шайбы «Вашингтона» в матче стал капитан команды Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Благодаря этому голу 37-летний форвард сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до двух шайб. В активе Александра стало 784 точных броска, тогда как Хоу забросил 786 шайб за «Детройт Ред Уингз».

Примечательно, что Овечкин на протяжении всей карьеры в североамериканской лиге выступает исключительно за «Кэпиталз». В свою очередь Хоу ещё 15 шайб забросил в составе «Хартфорд Уэйлерз», в результате чего общее отставание Александра от Горди в списке снайперов составляет 17 голов.

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