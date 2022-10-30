Овечкин сократил отставание от рекорда Хоу по голам за один клуб НХЛ до двух шайб

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Автором третьей шайбы «Вашингтона» в матче стал капитан команды Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Благодаря этому голу 37-летний форвард сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до двух шайб. В активе Александра стало 784 точных броска, тогда как Хоу забросил 786 шайб за «Детройт Ред Уингз».

Примечательно, что Овечкин на протяжении всей карьеры в североамериканской лиге выступает исключительно за «Кэпиталз». В свою очередь Хоу ещё 15 шайб забросил в составе «Хартфорд Уэйлерз», в результате чего общее отставание Александра от Горди в списке снайперов составляет 17 голов.