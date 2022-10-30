Овечкин сократил отставание от рекорда Хоу по голам за один клуб НХЛ до двух шайб

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.
Автором третьей шайбы «Вашингтона» в матче стал капитан команды Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Благодаря этому голу 37-летний форвард сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до двух шайб. В активе Александра стало 784 точных броска, тогда как Хоу забросил 786 шайб за «Детройт Ред Уингз».
Примечательно, что Овечкин на протяжении всей карьеры в североамериканской лиге выступает исключительно за «Кэпиталз». В свою очередь Хоу ещё 15 шайб забросил в составе «Хартфорд Уэйлерз», в результате чего общее отставание Александра от Горди в списке снайперов составляет 17 голов.
- 30 октября 2022
-
07:06
-
07:04
-
07:00
-
06:42
-
06:39
-
06:30
-
06:21
-
06:14
-
05:50
-
05:42
-
05:22
-
05:06
-
04:27
-
03:16
-
02:50
-
02:00
- 29 октября 2022
-
23:51
-
23:39
-
23:22
-
22:50
-
22:01
-
21:49
-
21:26
-
21:07
-
20:47
-
20:10
-
19:28
-
18:18
-
18:08
-
17:53
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
16:50
-
16:42