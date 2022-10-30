Кемпер — о первом шат-ауте за «Вашингтон»: ребята значительно облегчили мою работу

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер, оформивший первый шат-аут за столичный клуб, похвалил партнёров по команде за игру в матче с «Нэшвиллом». Вратарь отразил все 34 броска по воротам.

«Я чувствовал себя хорошо, начиная игру, и постепенно обретал уверенность по ходу матча. Сегодня ребята проделали отличную работу передо мной, и это значительно облегчило мою работу. Когда ты хорошо видишь броски соперника и всё такое прочее, ты начинаешь чувствовать ритм», — цитирует Кемпера официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, в прошедшее межсезонье «Вашингтон» заключил пятилетнее соглашение с 32-летним вратарём на общую сумму $ 26,25 млн. В среднем за сезон Кемпер будет получать $ 5,25 млн. В прошлом сезоне голкипер в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли.