Радулов отсутствует в заявке «Ак Барса» на матч с «Нефтехимиком»

«Ак Барс» представил состав на сегодняшний матч с «Нефтехимиком» (17:00 мск). Отметим, что в заявке отсутствует форвард казанцев Александр Радулов.

Напомним, 28 октября после открытой тренировки «Ак Барса» стало известно, что Радулов выведен из основного состава казанцев. «Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», — сказал тогда Олег Знарок.

Третью игру подряд в стартовом составе выйдет голкипер Тимур Билялов. Также вторую игру подряд пропустит нападающий Никита Дыняк, который заболел.

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 22 очка после 22 сыгранных встреч.