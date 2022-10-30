Радулов отсутствует в заявке «Ак Барса» на матч с «Нефтехимиком»
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«Ак Барс» представил состав на сегодняшний матч с «Нефтехимиком» (17:00 мск). Отметим, что в заявке отсутствует форвард казанцев Александр Радулов.
Напомним, 28 октября после открытой тренировки «Ак Барса» стало известно, что Радулов выведен из основного состава казанцев. «Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», — сказал тогда Олег Знарок.
Третью игру подряд в стартовом составе выйдет голкипер Тимур Билялов. Также вторую игру подряд пропустит нападающий Никита Дыняк, который заболел.
«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 22 очка после 22 сыгранных встреч.
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