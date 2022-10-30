Ларионов: всегда легко найти оправдания. Матч в выходной в 13 часов — на пользу хоккею

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (2:4), а также оценил атмосферу на стадионе и раннее начало матча в выходной день.

«Начну с того, что поздравлю «Динамо» с победой. Хороший матч, хорошее удержание победного счёта. Конечно, мы разочарованы тем, что проиграли, но в целом ребята порадовали усилиями и стремлением сравнять счёт. Да, к сожалению, никак не удаётся реализовывать то, что мы создаём, но это процесс, который требует времени. Надеюсь, что мы всё-таки добавим даже не в созидании, а в завершении. Нам нужны вторая и третья линии, которые будут поддерживать тройку Кручинина, Гончарука и Коваленко.

Хорошая атмосфера была на стадионе. Рад, что болельщики приходят на стадион в час дня, это удобное время для семей, мальчишек и девчонок, которые мечтают играть в хоккей. Не стало ли такое время начала матча проблемой для нас, учитывая, что мы находимся в поездке? Вы знаете, всегда легко найти оправдания. Я считаю, что в 13 часов любой матч в выходной день идёт на пользу хоккею и тем болельщикам, которые ходят на игры и смотрят хоккей по телевизору. У «Динамо» была суперсложная игра со СКА, поэтому, в принципе, мы были в тех же условиях. Понятно, что мы потеряли людей, и всегда можно ссылаться на потери. Действительно первые пять-шесть минут получились у нас не теми, что мы хотели увидеть, но в целом потом взяли себя в руки и играли в неплохой хоккей, хотя до идеала нам далеко», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После поражения «Торпедо» с 29 очками после 24 матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч нижегородцы проведут на выезде с подмосковным «Витязем» 1 ноября, начало – в 19:00 мск.