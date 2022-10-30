Ларионов: Агостино должен быть лидером «Торпедо». Пока я этого не вижу

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча с московским «Динамо» (2:4) оценил игру форварда нижегородцев Кенни Агостино и сказал, что ждёт от нападающего лучшей игры в будущем.
«Агостино в том сезоне набирал значительно больше очков, а сейчас его результативность оставляет желать лучшего, несмотря на общий атакующий стиль команды? Вы понимаете, могу вам дать очень непростой ответ. Мы тоже пытаемся найти ему правильные сочетания, по-прежнему верим в него, но, говоря об очках, это не главное в нашей команде. Главное, чтобы игрок влился в команду и помогал команде становиться лучше. Набирать очки, когда команда не попадает в плей-офф, мне это неинтересно абсолютно.
Потому что командные усилия, командная игра, командная атмосфера гораздо важнее, а очки придут. В этом плане мы пытаемся найти ключи, чтобы каким-то образом не то чтобы оживить его, а понять, что он может нам дать. К сожалению, пока этого не получается, но мы будем верить. Он игрок нашей команды, который должен забивать и быть лидером. Пока я этого не вижу», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Агостино после 22 сыгранных матчей за «Торпедо» забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. «Торпедо» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
- 30 октября 2022
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