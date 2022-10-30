Форварда «Ак Барса» Семёнова удалили до конца матча за удар между ног

В Казани в эти минуты продолжается матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимает «Нефтехимик». После второго периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

В конце второго периода нападающий казанцев Кирилл Семёнов был удалён до конца матча за удар между ног форварда «Нефтехимика» Энтони Камара.

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Семёнов сыграл за «Ак Барс» 22 игры, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и 14 минутах штрафа.

Энтони Камара за 23 сыгранных матча отметился шестью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «-3».