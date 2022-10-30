Тренер ЦСКА Фёдоров: попросили ребят играть в правильный хоккей, по схемам, которые знаем

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги победного матча с ХК «Сочи» (6:0) и объяснил, почему в сегодняшнем матче у армейцев были только три полноценные пятёрки.
«Для нашей команды игра сложилась хорошо. Мы серьёзно готовились к сопернику. Под новым руководством команда играет воодушевлённо, активно, быстро. Мы попросили ребят играть в правильный хоккей, по схемам, которые знаем. Сезон напряжённый, игр много, тренироваться особо некогда, поэтому попросили ребят отнестись серьёзно. Рад за наших парней, которые правильно держат и технико-тактическую, и эмоциональную стороны.
С чем связано то, что сегодня на льду были только три полноценные пятёрки? У нас несколько ребят пришли из ВХЛ, пара игроков основного состава вернулась после травм, и мы хотели дать им игровое время. Нам предстоят серьёзные матчи в Казани и Нижнекамске, мы готовимся во всеоружии и пытаемся ввести всех игроков в ту форму, которую хотели бы видеть. Идёт спортивно-тактический процесс.
Всеволод Скотников оформил свой первый «сухарь» в КХЛ. Как поздравили его? В раздевалке мы вручили ему шайбу. Я рад за него, он не раз нас выручал. Сегодня вратарь был даже не половиной команды, а всей командой.
Могу ли подвести краткие итоги октября? Мы не живём календарными моментами. В ближайшие 20 матчей мы должны сделать серьёзный шаг вперёд, играть надёжно, стабильно, делать те вещи, которые позволят нам играть на результат в любом матче», — приводит слова Фёдорова сайт ЦСКА.
После победы армейцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, уступая только СКА.
- 30 октября 2022
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