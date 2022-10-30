«На пятаке у нас был проходной двор». Тренер «Спартака» Миронов — об игре со СКА

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов высказался после поражения от СКА (4:6) и рассказал, когда ожидается возвращение форварда красно-белых Шейна Принса.
«Для болельщиков хорошая игра, много голов. Мы начали робко, план на первый период не выполнили. В перерыве был разговор, и во втором выправили игру. В третьем, видимо, хотели сыграть по счёту, но это не то. На пятаке у нас был проходной двор, пропустили четыре шайбы. Будто бы можно спокойно заехать к нам на пятак, давить, забивать. Будем работать над этим компонентом. Нельзя так играть.
С чем связана высокая результативность в последних матчах? Поменяли тройки нападения. Нашли свою «химию», сегодня могли забить больше. Так сложилась игра, что забили только четыре.
Ждём возвращения Принса. Возможно, оно произойдёт со дня на день», — цитирует Миронова «РИА Новости Спорт».
После сегодняшнего матча «Спартак» с 27 очками после 25 матчей находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч красно-белые проведут дома с омским «Авангардом» 1 ноября.
- 30 октября 2022
-
22:26
-
21:41
-
21:17
-
21:08
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
18:38
-
18:28
-
18:07
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:18
-
16:12
-
16:02