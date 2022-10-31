Сушинский: я большой фанат Панарина. Кто-то сомневается, что Артемий в порядке?

Бывший президент «Авангарда», легендарный в прошлом нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в новом сезоне НХЛ.

«Я большой фанат Панарина. Кто-то сомневается, что Артемий в порядке? Он — молодец», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:2. Панарин принял участие во всех голах «рейнджеров», набрав 3 (1+2) результативных балла.

Новость по теме Зибанеджад высказался об игре Панарина в комбинации с победным голом «Рейнджерс»