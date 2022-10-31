Форвард «Вашингтона»: здорово быть частью истории Овечкина, он «мистер «Кэпиталз» навсегда
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением об одноклубнике Александре Овечкине. Кроме того, форвард высказался о желании россиянина провести всю карьеру в составе «столичных».
«Отчасти это связано с ним и с тем, кем он является как личность и как игрок. Это связано и с «Кэпиталз» — они осознали, насколько особенным он был, удерживают его в клубе, делают его счастливым и строят вокруг него хорошую команду. В этом определённо есть чувство гордости. Приятно видеть, как товарищ по команде гордится тем, что остаётся здесь.
Он навсегда останется «мистером «Кэпиталз», так что просто здорово быть частью всей его истории и истории «Вашингтона», — приводит слова Ти Джея Оши официальный сайт НХЛ.
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