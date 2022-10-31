«Соперник не уважал СКА никак». Р. Ротенберг — о серии с ЦСКА в 2018 году

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, было ли дерби с ЦСКА самым сложным для санкт-петербургской команды на старте нового сезона в КХЛ. Наставник армейцев вспомнил серию плей-офф — 2018 между клубами. Тогда СКА выигрывал со счётом 2-1, однако затем проиграл в трёх встречах подряд. ЦСКА, в свою очередь, вышел в финал, где уступил «Ак Барсу» — 1-4.

«Матч с ЦСКА был самым сложным для нас на этом отрезке? Я бы не сказал, если говорить о спортивных моментах, тактике, физическом состоянии. Знаете, я всегда вспоминаю серию с ЦСКА после Олимпиады в Корее. Соперник нас не уважал никак. А мы со своей стороны проявили лишнее уважение. Неправильное, неспортивное. В любом виде спорта — в боксе, в ММА — после поединка победитель и проигравший проявляют друг к другу уважение, жмут руки. Но во время самой схватки его не должно быть.



У нас молодая команда, и мы ей прививаем такой подход — потому что против нас все выходят злые, хотят нас победить, доказать, что могут. Каждый соперник играет на пределе, каждый хочет выдать свою лучшую игру. Мы видим: с нами сыграли, выходят на следующий матч — и нет такой злости, самоотверженности, не ловят шайбу на себя. Но это делает нас лучше, мы постоянно повышаем планку», — приводит слова Ротенберга Sports.ru.