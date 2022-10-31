Российский защитник «Анахайма» Куликов забил стильный гол, запутав оборону «Торонто»

Российский защитник «Анахайм Дакс» Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в сезоне-2022/2023 в целом и за «уток» в частности. Хоккеист поразил ворота «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сравняв счёт на 54-й минуте.
Несмотря на амплуа защитника, Куликов эффектно «разобрался» с соперниками. Россиянин подключился к атаке на левом фланге, подхватив шайбу, и сблизился с воротами. Однако защитник не стал бросать, а поехал за сетку, запутав игроков «Торонто». Выехав с противоположной стороны, Куликов протолкнул шайбу в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.
Одну из шайб в составе «Анахайма» забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ. Также в этом сезоне у него две результативные передачи при коэффициенте полезности «-6».
- 31 октября 2022
-
15:36
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:10
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:41
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:32
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:19
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
08:58
-
08:40
-
08:23
-
08:10
-
07:50
-
07:35
-
07:20
-
07:05
-
06:52