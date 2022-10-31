Российский защитник «Анахайма» Куликов забил стильный гол, запутав оборону «Торонто»

Российский защитник «Анахайм Дакс» Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в сезоне-2022/2023 в целом и за «уток» в частности. Хоккеист поразил ворота «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сравняв счёт на 54-й минуте.

Несмотря на амплуа защитника, Куликов эффектно «разобрался» с соперниками. Россиянин подключился к атаке на левом фланге, подхватив шайбу, и сблизился с воротами. Однако защитник не стал бросать, а поехал за сетку, запутав игроков «Торонто». Выехав с противоположной стороны, Куликов протолкнул шайбу в ворота.

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Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.



Одну из шайб в составе «Анахайма» забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ. Также в этом сезоне у него две результативные передачи при коэффициенте полезности «-6».