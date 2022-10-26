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В Чехии высказались о деятельности Гашека относительно российских хоккеистов НХЛ

В Чехии высказались о деятельности Гашека относительно российских хоккеистов НХЛ
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Замминистра Чехии по правовым и консульским вопросам Мартин Смолек прокомментировал деятельность Доминика Гашека. Легендарный голкипер пытался помешать россиянам поучаствовать в первых двух матчах между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз», которые были сыграны в Праге 7 и 8 октября.

«С самого начала спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) Чешская Республика придерживается позиции, которую разделяют несколько других государств-членов ЕС, о том, что несущественные поездки, такие как туризм, спорт или культура, в ЕС для граждан России не должны быть разрешены.

В соответствии с этими мерами МИД Чехии проинформировал НХЛ о том, что Чехия не может выдавать визы российским игрокам на матчи НХЛ, которые пройдут в Праге. Усилия Доминика Гашека в этом вопросе — его частная деятельность. Однако, как указано выше, они аналогичны с подходом МИД Чехии», — приводит слова Смолека The Athletic.

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