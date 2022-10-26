В Чехии высказались о деятельности Гашека относительно российских хоккеистов НХЛ

Замминистра Чехии по правовым и консульским вопросам Мартин Смолек прокомментировал деятельность Доминика Гашека. Легендарный голкипер пытался помешать россиянам поучаствовать в первых двух матчах между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз», которые были сыграны в Праге 7 и 8 октября.
«С самого начала спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) Чешская Республика придерживается позиции, которую разделяют несколько других государств-членов ЕС, о том, что несущественные поездки, такие как туризм, спорт или культура, в ЕС для граждан России не должны быть разрешены.
В соответствии с этими мерами МИД Чехии проинформировал НХЛ о том, что Чехия не может выдавать визы российским игрокам на матчи НХЛ, которые пройдут в Праге. Усилия Доминика Гашека в этом вопросе — его частная деятельность. Однако, как указано выше, они аналогичны с подходом МИД Чехии», — приводит слова Смолека The Athletic.
- 26 октября 2022
-
23:56
-
23:32
-
23:15
-
23:03
-
22:42
-
22:22
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:23
-
21:19
-
21:12
-
21:05
-
20:53
-
20:30
-
20:17
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:40
-
19:31
-
19:23
-
19:16
-
19:05
-
19:01
-
18:52
-
18:14
-
17:49
-
17:31
-
17:06
-
16:56
-
16:22
-
15:42
-
15:29
-
15:12