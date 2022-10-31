Дронов: в АХЛ не слишком сильный уровень, оставаться и показывать себя не было времени

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов рассказал об игре в АХЛ и о том, почему решил вернуться в Россию.

«Как бы описал итоги своей поездки в Северную Америку? Я не считаю, что она была неудачной. В конце концов, контракт я не подписывал, поэтому никому ничего не должен. Просто взвесил все «за» и «против» и решил, что для меня будет лучше вернуться в КХЛ.

Почему не захотел играть в АХЛ? Там не настолько сильный уровень. Хорошая лига, быстрые молодые ребята играют. Но мне хотелось чего-то посерьёзнее.



Стоило немного поиграть в этой лиге, чтобы заявить о себе в НХЛ? У меня сейчас нет столько времени. Возможно, я бы провёл там целый год и потом уехал в Россию. Контракт новичка у меня был только на один год, и поэтому мне нужно было сразу закрепиться в первой команде.

Когда покидал «Каролину», говорил ли с руководством клуба о будущем, чтобы через год приехать и ещё раз попробовать закрепиться в команде? Нет, мы об этом не разговаривали. И с руководством «Аризоны» такого разговора не было. Мне за это лето хватило подобных обсуждений, сейчас хочу только играть. А потом посмотрим», – сказал Дронов в интервью Allhockey.ru.

Григорий в текущем сезоне КХЛ провёл пять игр, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя два дня после подписания.