Защитник «Металлурга» Дронов: очень хочется выиграть Кубок Гагарина, осталось сделать шаг

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу в матче с «Трактором» (4:3), в котором хоккеист забросил свою первую шайбу после возвращения из-за океана.

«Матч выиграли, поэтому положительные впечатления. Но должны были лучше провести третий период и не допускать таких нервных концовок. Всю жизнь играем против «Трактора». У нас в команде много магнитогорских и челябинских воспитанников, и мы понимаем ценность этого матча. Поэтому да, это очень принципиальная игра.

Что изменилось в команде с момента моего отъезда? Всё то же самое осталось, плюс-минус. Требования те же. Надо было только немного привыкнуть к игре и физическим нагрузкам. Вроде всё хорошо. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина. Очень обидно проигрывать в седьмом матче, когда остаётся один шаг. Мы здесь, чтобы это исправить. Осталось сделать этот шаг», — цитирует защитника «РБ Спорт».

Прошлый сезон защитник провёл в «Металлурге», где за шесть игр регулярного чемпионата набрал одно очко. В плей-офф игрок обороны провёл 24 матча, в которых набрал 14 очков — забил пять шайб и отдал девять результативных передач, а «Магнитка» уступила ЦСКА в финале, ведя в серии со счётом 3-1. В межсезонье Дронов попробовал свои силы в НХЛ, подписав контракт с «Каролиной». Однако на следующий день контракт был расторгнут, и защитник вернулся в магнитогорский клуб.