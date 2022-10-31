Единственный гол «Локомотива» в матче с минским «Динамо» был засчитан после видеопросмотра

В Ярославле в матче Фонбет Чемпионата КХЛ «Локомотив» на своём льду переиграл минское «Динамо» (1:0).

Единственную шайбу в матче забросил форвард «Локомотива» Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Даниила Мисюля. Однако взятие ворот окончательно было зафиксировано только после видеопросмотра, инициируемого минским «Динамо». Гости посчитали, что перед голом ярославцев должен был быть зафиксирован офсайд. После решения арбитров минчане получили две минуты за задержку игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После победы ярославский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» расположилось на восьмом месте в таблице Запада.