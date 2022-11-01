Овечкин обошёл Данейко по сыгранным матчам в НХЛ
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1284-й в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл Кена Данейко. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1284 матча, в которых он забил 784 гола и сделал 633 результативные передачи.
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