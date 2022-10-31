«Каролина» — «Вашингтон». Александр Овечкин сделает перерыв

Ови в день ставит по несколько рекордов, но Свечников его прервёт на одну игру.

1 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» 1 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» (01.11.2022)

Последний месяц осени уже на пороге, а на 1 ноября в Национальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи. Особое внимание стоит уделить матчу «Каролина» — «Вашингтон». Он пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Каролина» сыграла уже восемь матчей, и в копилке есть пять побед. Таким образом, клуб расположился на четвёртой строчке в Восточной конференции с 11 очками. Недавно команда обыграла «Филадельфию» в гостях (4:3 ОТ). Неплохой результат, но пришлось повозиться.

Овечкин сократил отставание от Хоу до 17 голов.

Андрей Свечников в той встрече остался незаметным. У российского форварда уже есть девять очков, набранных в восьми играх. При этом он является лучшим снайпером команды — семь заброшенных шайб. Дела идут как нельзя лучше, а впереди третий домашний матч. До этого «Каролина» обыграла на своём льду «Коламбус» (4:1) на старте сезона, а недавно потерпела поражение дома в игре с «Айлендерс» (2:6).



«Вашингтон» по-прежнему лихорадит. Клуб находится на девятой строчке в Восточной конференции с 10 очками. В предыдущей встрече команда обыграла «Нэшвилл» (3:0). До этого потерпела поражение в игре с «Далласом» (0:2). Александр Овечкин в последней встрече забросил шайбу, которая стала 49-й в пустые ворота. До рекорда Гретцки по голам в пустые ворота осталось всего семь голов. При этом в снайперской гонке Александр приблизился к Горди Хоу — ещё 17 шайб.

Правда, не хватает былой мощи составу. Александр Овечкин набрал семь очков, но показатель полезности у хоккеиста равен «-7». Евгений Кузнецов успел отдать пять результативных передач, точно так же — Дмитрий Орлов. Разность забитых и пропущенных (28:26) оставляет желать лучшего. Команда в среднем забрасывает по три шайбы, но столько же пропускает.

Овечкин обошёл Гретцки и установил уникальный рекорд НХЛ.

Соперник у «Вашингтона» будет серьёзный. «Каролина» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. История очных встреч оказалась весьма интересной. Так, за последние 70 игр в 26 побеждали хозяева, а в 44 — гости. Преимущество очевидное, но сейчас по текущему состоянию у команды Овечкина есть проблемы.

У «Каролины» разность забитых и пропущенных (26:23) не сильно отличается. Впрочем, вспоминается минувший плей-офф, где «Вашингтон» проиграл уже на стадии 1/4 финала, а «Каролина» в упорной борьбе уступила «Рейнджерс» в полуфинале со счётом 3-4 в серии.



У «Харрикейнз» всё более стабильно. Плюс дома будет поддержка трибун. Поэтому вполне логично взять победу «Каролины» за коэффициент 2.00. Тем более команда неплохо играла дома в предсезонке. «Кэпс» пока сами на себя не похожи, и им ещё предстоит потрудиться, чтобы вернуть былую форму.

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 1 ноября 2022 года

Хозяева неплохо стартовали в текущем сезоне, а гости пока не могут похвастаться стабильностью. «Кэпс» плохо играют на выезде. Однако хозяева постепенно набирают темп и уже смотрятся интереснее, чем команда Овечкина. Поэтому рекомендуем проверить победу хозяев, которые помешают Александру приблизиться к рекорду ещё на шаг.



Ставка: победа «Каролины» за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 5.44.

Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».

Прогноз на матч «Барыс» — «Сибирь» с коэффициентом 3.20.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск с коэффициентом 3.34.

Знарок не исключил возвращения Радулова к следующей игре.