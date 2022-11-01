Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 16 голов

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
После выездной встречи с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 Б) на счету Овечкина стало 785 заброшенных шайб в 1284 матчах. Отставание сократилось до 16 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою пятую шайбу, а также совершил три результативные передачи при коэффициенте полезности «-7». В прошедшем матче с «Каролиной» Александр провёл на льду 19 минут 56 секунд и заработал показатель полезности «0».
В следующем матче «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Вашингтон» проведёт матч с «Вегас Голден Найтс». Матчи пройдут 4 и 2 ноября соответственно.
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