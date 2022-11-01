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Генеральный директор «Лады» прокомментировал заявку клуба на вступление в КХЛ

Генеральный директор «Лады» прокомментировал заявку клуба на вступление в КХЛ
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал заявку тольяттинского клуба на вступление в КХЛ.

«Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов. Согласно «дорожной карте», которую мы получили во время встречи с президентом лиги Алексеем Морозовым 25 октября, такая заявка должна была быть подана до 1 ноября. Конечно, у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке. Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению «Лады» в элиту хоккея уже сделаны. Намерения, озвученные губернатором Дмитрием Азаровым по КХЛ 18 сентября, начали реализовываться», — цитирует Чеботарёва пресс-служба «Лады».

«Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018, когда была исключена из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ. В текущем сезоне ВХЛ «Лада» после 18 игр занимает общее пятое место в турнирной таблице лиги.

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