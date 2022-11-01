Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это была действительно тяжёлая игра». Бриндамор — о победе в матче с «Вашингтоном»

«Это была действительно тяжёлая игра». Бриндамор — о победе в матче с «Вашингтоном»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор остался доволен действиями команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2 Б).

«Думаю, что это была действительно тяжёлая игра. Я очень доволен результатом. Мне нравится, что мы придерживались изначального плана на игру и выполнили его целиком», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Каролина» поднялась на второе место в Восточной конференции и имеет на своём счету 13 очков. «Вашингтон» с 11 очками после 10 игр замыкает восьмёрку на Востоке. Следующий матч столичные проведут уже завтра на домашнем льду с «Вегасом». Начало матча — 2 ноября в 2:00 мск. «Каролина» одержала вторую победу подряд и 4 ноября поедет в гости к «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Новость по теме
«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин забил гол и не реализовал послематчевый буллит
Неберущийся выстрел! Овечкин заколотил 785-й гол и теперь в шаге от великого рекорда НХЛ Неберущийся выстрел! Овечкин заколотил 785-й гол и теперь в шаге от великого рекорда НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022