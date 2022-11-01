«Это была действительно тяжёлая игра». Бриндамор — о победе в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор остался доволен действиями команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2 Б).



«Думаю, что это была действительно тяжёлая игра. Я очень доволен результатом. Мне нравится, что мы придерживались изначального плана на игру и выполнили его целиком», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.



После этого матча «Каролина» поднялась на второе место в Восточной конференции и имеет на своём счету 13 очков. «Вашингтон» с 11 очками после 10 игр замыкает восьмёрку на Востоке. Следующий матч столичные проведут уже завтра на домашнем льду с «Вегасом». Начало матча — 2 ноября в 2:00 мск. «Каролина» одержала вторую победу подряд и 4 ноября поедет в гости к «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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