А. Юдин: с лета ждал новости о том, что СКА подписал Гусева

Бывший защитник и тренер СКА Александр Юдин поделился эмоциями после новости о подписании контракта нападающего Никиты Гусева с петербургскими армейцами.
«Конечно, это шикарная новость, как может быть иначе?! В СКА вернулся лучший хоккеист клуба последних лет! Я с лета ждал новости о подписании Гусева. Даже не сомневался, что он в итоге окажется в Петербурге. В прессе писали про «Локомотив», ещё кого-то – всё это были выдумки. Зачем Гусеву другие команды, если он знает, как здорово в СКА? Да ещё и команда выносит всю КХЛ в одну калитку.
Как встроить Гусева в состав? Такого мастерюгу не надо никуда встраивать – он сам легко впишется в любое звено. Сергей Наильевич Гимаев не зря называл Гусева, как и Мозякина – мастерюга. С таким определением я полностью согласен. Он выйдет в большинстве и замучает любого соперника. Либо сам забьёт, либо Яшкину с Хайруллиным поможет. В равных составах у него всё тоже будет отлично – уверен. Только положительные эмоции от возвращения Гусева в СКА!» — сказал Юдин «Чемпионату».
Контракт Гусева со СКА рассчитан сроком на два года.
- 1 ноября 2022
-
11:06
-
10:55
-
10:49
-
10:41
-
10:35
-
10:30
-
10:19
-
10:13
-
10:08
-
09:58
-
09:26
-
09:13
-
08:57
-
08:45
-
08:24
-
08:08
-
07:42
-
07:27
-
07:07
-
06:51
-
05:55
-
05:32
-
04:54
-
04:40
-
04:02
-
03:29
-
02:25
- 31 октября 2022
-
23:13
-
23:03
-
22:50
-
22:24
-
22:04
-
21:51
-
21:36
-
21:17