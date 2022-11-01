А. Юдин: с лета ждал новости о том, что СКА подписал Гусева

Бывший защитник и тренер СКА Александр Юдин поделился эмоциями после новости о подписании контракта нападающего Никиты Гусева с петербургскими армейцами.

«Конечно, это шикарная новость, как может быть иначе?! В СКА вернулся лучший хоккеист клуба последних лет! Я с лета ждал новости о подписании Гусева. Даже не сомневался, что он в итоге окажется в Петербурге. В прессе писали про «Локомотив», ещё кого-то – всё это были выдумки. Зачем Гусеву другие команды, если он знает, как здорово в СКА? Да ещё и команда выносит всю КХЛ в одну калитку.

Как встроить Гусева в состав? Такого мастерюгу не надо никуда встраивать – он сам легко впишется в любое звено. Сергей Наильевич Гимаев не зря называл Гусева, как и Мозякина – мастерюга. С таким определением я полностью согласен. Он выйдет в большинстве и замучает любого соперника. Либо сам забьёт, либо Яшкину с Хайруллиным поможет. В равных составах у него всё тоже будет отлично – уверен. Только положительные эмоции от возвращения Гусева в СКА!» — сказал Юдин «Чемпионату».

Контракт Гусева со СКА рассчитан сроком на два года.