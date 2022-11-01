Захаркин — о возвращении Гусева в СКА: у Никиты ещё будет шанс заиграть в НХЛ

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин прокомментировал подписание контракта между СКА и Никитой Гусевым и выразил надежду, что нападающий ещё получит шанс поиграть в НХЛ.
«Видимо, у Гусева были какие-то резоны так тянуть с подписанием, потому что так долго ждал с решением. Мы не знаем всех обстоятельств. Можем порадоваться за Никиту, что ещё один классный нападающий появился в российской лиге — это очень здорово. Понятно и объяснимо, что он ждал предложения из НХЛ. Что касается подписания, то мы должны поздравить СКА.
Верю ли, что Гусев ещё вернётся в НХЛ? Сама история всех событий показывает, что это возможно. Шанс есть всегда. Конечно, за Никитой следят скауты НХЛ. Если он проведёт классный сезон в России, то у него ещё будет шанс вернуться и заиграть в НХЛ», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, контракт Гусева с питерским клубом рассчитан сроком на два сезона. 30-летний нападающий за карьеру в НХЛ провёл 97 матчей, в которых набрал 54 (17+37) очка и записал на свой счёт показатель полезности «-27».
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