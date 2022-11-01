Белорусский форвард «Вашингтона» Протас: мне нужно играть в более силовой хоккей

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, что пока недоволен своей игрой в текущем сезоне. 21-летний хоккеист считает, что ему по-прежнему нужно «каждую смену завоёвывать доверие тренера», чтобы получать больше игрового времени.
«Я не могу расслабиться и отдыхать. Пара игр были не лучшими, поэтому мы должны продолжать становиться лучше. Мне нужно много работать, играть в более силовой хоккей. Я считаю это одной из моих слабостей», — цитирует нападающего Washington Post.
Белорус является габаритным нападающим с ростом 198 см и весом 97 кг. В текущем сезоне на счету Протаса три (2+1) очка в 10 проведённых матчах. 21-летний нападающий провёл шесть предсезонных матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 матчах «Вашингтона» и набрал 9 (3+6) очков.
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