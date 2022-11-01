Стало известно, сколько пропустит форвард «Рейнджерс» Кравцов из-за травмы
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов из-за травмы пропустит минимум неделю, сообщает журналист Молли Уокер в своём «твиттере».
Напомним, в матче с «Далласом» (6:3) во втором периоде в столкновении у борта Кравцов получил травму. После борьбы с защитником «Далласа» Яни Хаканпяя 22-летний российский игрок ударился головой о борт и с помощью персонала команды ушёл в раздевалку. Больше в матче Виталий не появлялся.
В текущем сезоне Кравцов принял участие в трёх матчах, в которых результативными баллами не отметился. Показатель полезности составил «+2». За свою заокеанскую карьеру уроженец Владивостока сыграл 24 матча, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-5».
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