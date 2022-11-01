«Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»

В Астане в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на своём льду принимал новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Барыса» Джереми Бракко с передачи Аркадия Шестакова.

На 14-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте форвард сибиряков Вячеслав Основин с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи. В конце третьего периода вывел астанинский клуб вперёд в большинстве Линден Вей с передачи Джереми Бракко. Точку в матче поставил нападающий хозяев Кирилл Савицкий, забив в пустые ворота.

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Следующий матч «Барыс» проведёт дома с владивостокским «Адмиралом» 3 ноября. В этот же день «Сибирь» сыграет в гостях с омским «Авангардом».