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«Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»

«Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
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В Астане в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на своём льду принимал новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Барыса» Джереми Бракко с передачи Аркадия Шестакова.

На 14-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте форвард сибиряков Вячеслав Основин с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи. В конце третьего периода вывел астанинский клуб вперёд в большинстве Линден Вей с передачи Джереми Бракко. Точку в матче поставил нападающий хозяев Кирилл Савицкий, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бракко (Шестаков) – 08:05 (5x4)   1:1 Основин (Бутузов, Мёрфи) – 33:10 (5x5)   2:1 Вей (Бракко) – 57:20 (5x4)   3:1 Савицкий (Петухов) – 59:39 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Барыс» проведёт дома с владивостокским «Адмиралом» 3 ноября. В этот же день «Сибирь» сыграет в гостях с омским «Авангардом».

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