Тренер «Адмирала»: дома «Трактор» позволяет создать не так много моментов, играет системно

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий после поражения от «Трактора» (1:2 ОТ) и назвал сильные стороны челябинцев в домашних матчах.

«Закрытая, вязкая игра с обеих сторон, всё системно. Наверное, не такой интересный матч для зрителей. Голевые моменты создавались в основном в большинстве. Один раз мы ошиблись, нас наказали. Ребята молодцы, что забили этот гол. На одно очко мы сегодня точно наработали. В овертайме не разобрались в ситуации, соперник нас за это наказал. Готовимся к следующему матчу.

У Ильи Проскурякова было до этого четыре сухих матча, до конца третьего периода сегодня он не пропускал. Не было опасений, что Илья «затащит»? Здесь дело в системности игры «Трактора». Отсюда «Авангард» уехал с нулём – команда с мощной атакой. Дома «Трактор» играет очень системно, не так много позволяет создавать моментов. И в Магнитогорске «Металлург», по-моему, всего 25 бросков нанёс, а «Авангард» и «Магнитка» – одни из сильнейших команд в плане атаки в КХЛ.

Мы сегодня показали свою традиционную игру? У каждой команды есть система, у нас она тоже присутствует. Стараемся её придерживаться», — приводит слова Тамбиева сайт «Трактора».

После поражения «Адмирал» остался на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 28 набранными очками.