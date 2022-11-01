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Дубль Джиошвили принёс победу московскому «Динамо» в матче с «Металлургом»

Дубль Джиошвили принёс победу московскому «Динамо» в матче с «Металлургом»
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В Москве завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) одержали москвичи.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий бело-голубых Максим Джиошвили.

На второй минуте второго периода счёт удвоил форвард москвичей Эрик О'Делл с передач Егора Мартынова и Сергея Бойкова. Спустя пять минут одну шайбу отыграл Архип Неколенко с передачи Павла Акользина.

Третью шайбу «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Артёма Волкова. На предпоследней минуте третьего периода Максим Джиошвили сделал счёт 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Джиошвили – 07:05 (5x5)   2:0 О'Делл (Мартынов, Бойков) – 21:01 (5x5)   2:1 Неколенко (Акользин) – 26:16 (5x5)   3:1 Рашевский (О'Делл, Волков) – 57:26 (5x5)   4:1 Джиошвили (Муранов) – 58:04 (en)

Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях с «Адмиралом» 6 ноября. «Металлург» встретится в гостях с «Локомотивом» 3 ноября.

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