Дубль Джиошвили принёс победу московскому «Динамо» в матче с «Металлургом»

В Москве завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) одержали москвичи.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий бело-голубых Максим Джиошвили.

На второй минуте второго периода счёт удвоил форвард москвичей Эрик О'Делл с передач Егора Мартынова и Сергея Бойкова. Спустя пять минут одну шайбу отыграл Архип Неколенко с передачи Павла Акользина.

Третью шайбу «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Артёма Волкова. На предпоследней минуте третьего периода Максим Джиошвили сделал счёт 4:1.

Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях с «Адмиралом» 6 ноября. «Металлург» встретится в гостях с «Локомотивом» 3 ноября.