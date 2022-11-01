Дубль Джиошвили принёс победу московскому «Динамо» в матче с «Металлургом»

В Москве завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) одержали москвичи.
На восьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий бело-голубых Максим Джиошвили.
На второй минуте второго периода счёт удвоил форвард москвичей Эрик О'Делл с передач Егора Мартынова и Сергея Бойкова. Спустя пять минут одну шайбу отыграл Архип Неколенко с передачи Павла Акользина.
Третью шайбу «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Артёма Волкова. На предпоследней минуте третьего периода Максим Джиошвили сделал счёт 4:1.
Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях с «Адмиралом» 6 ноября. «Металлург» встретится в гостях с «Локомотивом» 3 ноября.
- 1 ноября 2022
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