Кудашов: говорили, что «Динамо» в плей-офф не попадёт. От этого и отталкиваемся

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Металлургом» и рассказал, что игра в меньшинстве стала ключом к победе в матче.
«Спасибо болельщикам, кто нас поддерживал. Последние игры отличная атмосфера на стадионе, игроки чувствуют её, играют сердцем и с желанием. Это такой важный момент. Если говорить об игре, то мне понравилось. Была сбалансированная игра, и забили нужные голы вовремя, и, когда надо, атаковали, и, когда надо, оборонялись. В игре было всё, что нужно, поэтому я доволен в тактическом плане тем, как мы играли. Когда соперник начал добавлять, мы потерпели и сыграли от обороны в нужный момент, но всё это было подчинено результату.
В перерыве мы не обращали внимания на низкий допуск по судейству. Вообще мы всегда довольны судьями, поэтому никакой корректировки не было. Игра в меньшинстве стала большим ключом к победе. Как я уже и сказал, сегодня была сбалансированная игра. Здесь надо отдать должное тем, кто играл в меньшинстве. Они в нужный момент пооборонялись. У нас немного там народу, если говорить о нападающих, и они сыграли грамотно и самоотверженно.
Оценить текущий результат «Динамо»? Говорили, что мы в плей-офф не попадём, от этого и отталкиваемся. Пока стараемся попасть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» после победы занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков.
- 1 ноября 2022
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