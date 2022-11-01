Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин признан третьей звездой октября в НХЛ

Панарин признан третьей звездой октября в НХЛ
getty images
Комментарии

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших игроков октября.

Третье место занял российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. 31-летний форвард в октябре за 10 игр забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. Панарин стал 10-м игроком в истории «Рейнджерс», который набирал не менее 16 результативных баллов в 10 стартовых матчах чемпионата.

Второе место занял нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Он в девяти играх набрал 17 (7+10) очков и занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

Первой звездой месяца признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. 25-летний канадец лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, в девяти встречах набрав 18 (9+9) очков.

Новость по теме
НХЛ назвала имена трёх звёзд прошедшей недели
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022