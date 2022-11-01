Панарин признан третьей звездой октября в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших игроков октября.

Третье место занял российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. 31-летний форвард в октябре за 10 игр забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. Панарин стал 10-м игроком в истории «Рейнджерс», который набирал не менее 16 результативных баллов в 10 стартовых матчах чемпионата.

Второе место занял нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Он в девяти играх набрал 17 (7+10) очков и занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

Первой звездой месяца признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. 25-летний канадец лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, в девяти встречах набрав 18 (9+9) очков.