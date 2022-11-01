Миронов: жаль, что лишь один гол забили во 2-м периоде, «Спартак» должен был вести в счёте

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал о поражении от «Авангарда» (2:4) и объяснил, как избегать системных ошибок в команде.

«Проиграли сами себе игру, провалили первый период, знали, что с этой командой нельзя удаляться. В перерыве поговорили, ребята поняли, перевернули игру, жаль, что только один гол забили, должны были даже вести в счёте. В третьем периоде сыграли не совсем так, как хотели, поэтому вот такой результат. Надо набраться сил и работать. Нам тоже хочется, чтобы весь матч было такое желание и такой настрой, как во втором периоде. Но пока не можем достучаться до ребят.

Как избежать системных ошибок? Надо настраиваться на игру, это самое главное. Ментальная проблема, идёт от головы, нельзя начинать с 0:2, отыгрываться сразу. Психологическая кодировка должна быть, чтобы выходить играть с первых минут. Мы это твердим команде», — приводит слова Миронова сайт КХЛ.

«Спартак» после поражения располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.