Первый шат-аут Шестёркина в сезоне принёс «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в овертайме.
В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В овертайме точный бросок Криса Крайдера на отметке 4.07 с передачи Мики Зибанеджада принёс «синерубашечниками» победу в этой игре.
30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 26 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0». У его соотечественника из «Флайерз» Ивана Проворова – «-1» при игровом времени в 23.22.
Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил все 19 бросков по воротам, впервые в сезоне отыграв на ноль. У его визави из «Филадельфии» Картера Харта – 35 сейвов.
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