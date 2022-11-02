Первый шат-аут Шестёркина в сезоне принёс «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в овертайме.

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В овертайме точный бросок Криса Крайдера на отметке 4.07 с передачи Мики Зибанеджада принёс «синерубашечниками» победу в этой игре.

30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 26 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0». У его соотечественника из «Флайерз» Ивана Проворова – «-1» при игровом времени в 23.22.

Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил все 19 бросков по воротам, впервые в сезоне отыграв на ноль. У его визави из «Филадельфии» Картера Харта – 35 сейвов.