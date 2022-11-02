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Нападающий «Айлендерс» получил удаление до конца матча за нанесение травмы вратарю

Нападающий «Айлендерс» получил удаление до конца матча за нанесение травмы вратарю
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «островитян».

Примечательно, что уже на третьей минуте матча «Айлендерс» получили пятиминутное меньшинство. Нападающий гостей Кейси Сизикас жёстко атаковал голкипера хозяева Алекса Стэлока и был наказан удаление до конца матча. В свою очередь американский вратарь «ястребов» получил травму и не смог продолжить встречу, уступив место в воротах шведу Арвиду Сёдерблому.

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За победителей отличились Андерс Ли, Зак Паризе и Брок Нельсон. У хозяев шайбу забросил Джонатан Тейвз. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 21 сейв. Защитник Александр Романов очков не набрал.

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