Капризов показал 2-й результат в истории «Миннесоты» по голам в 10 матчах со старта сезона

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.



Российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль в этом матче. Таким образом, у него восемь заброшенных шайб в первых десяти матчах сезона. Этот результат стал вторым за всю историю клуба по количеству голов в первых десяти матчах старта сезона.



Большее количество раз поразить ворота соперников удавалось только Брайану Ролстону в сезоне-2006/2007. Тогда он в первые десять матчей сезона отличился сразу девять раз.

Всего у Капризова 146 матчей в НХЛ, в которых он забросил 82 шайбы и отдал 90 результатианых пасов.