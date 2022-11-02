Капризов показал 2-й результат в истории «Миннесоты» по голам в 10 матчах со старта сезона
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль в этом матче. Таким образом, у него восемь заброшенных шайб в первых десяти матчах сезона. Этот результат стал вторым за всю историю клуба по количеству голов в первых десяти матчах старта сезона.
Большее количество раз поразить ворота соперников удавалось только Брайану Ролстону в сезоне-2006/2007. Тогда он в первые десять матчей сезона отличился сразу девять раз.
Всего у Капризова 146 матчей в НХЛ, в которых он забросил 82 шайбы и отдал 90 результатианых пасов.
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