80-я шайба россиянина в карьере, возможно, была заброшена после офсайда. Но в любом случае она не помогла «Миннесоте» в игре с «Детройтом».

Капризов опять снёс рекорд в НХЛ! Его гол заворожил даже судей и соперников

Кирилл Капризов оказался, по-видимому, единственным человеком в матче «Миннесоты» и «Детройта», который сразу после стартового вбрасывания осознал, где он находится. Через полторы минуты после начала встречи россиянин улетел от сонных «красных крыльев» и восхитительным броском впритирку со штангой огорчил голкипера Вилле Хуссо.

Эпизод вполне можно трактовать как неоднозначный. Капризов получил передачу в центральном круге от Матса Цуккарелло, который в тот момент почти всем телом находился в зоне соперника. Судьи проигнорировали это обстоятельства, а тренеры «Детройта» не стали запрашивать видеоповтор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Попытку подробно разобрать момент предприняли лишь телевизионные режиссёры. В трансляции они продемонстрировали вход Цуккарелло в зону с нескольких ракурсов, но ни один из повторов не развеял сомнения в легитимности взятия ворот.

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С одной стороны уследить, зацепился Цуккарелло коньком за синюю линию или нет, мешает скамейка запасных «Ред Уингз». А с классической камеры, которая используется на протяжении большей части игрового времени, Матса полностью заслонил нападающий «Детройта» Адам Эрн, который к тому же на 14 сантиметров выше. Примечательно, что, переадресовав шайбу Капризову, Цуккарелло как вкопанный остановился и не стал поддерживать атаку: может быть, он сам почувствовал, что залез в офсайд?

Так или иначе в статистике Капризова этот гол останется без дополнительных сносок об обстоятельствах, которые ему предшествовали. Для россиянина шайба в ворота «Детройта» стала восьмидесятой в карьере за «Миннесоту» и, таким образом, он установил рекорд франшизы. Для достижения этой планки Капризову хватило 144 матчей. Предыдущие держатели рекорда – легенде клуба Заку Паризе и Эрику Стаалу – потратили на ту же цель 189 игр.

Индивидуальный успех россиянина, впрочем, не помог его команде. «Детройт», постепенно наращивая давление, сравнял счёт ещё до перерыва. А за четыре секунды до окончания второго периода «красные крылья» забили победный гол, расчертив великолепную комбинацию. 1:2 – «Миннесота» терпит третье поражение подряд.