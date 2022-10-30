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Кирилл Капризов обновил рекорд «Миннесоты», забив 80-й гол в НХЛ, видео

Капризов опять снёс рекорд в НХЛ! Его гол заворожил даже судей и соперников
Егор Бульчук
Капризов обновил рекорд «Миннесоты»
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80-я шайба россиянина в карьере, возможно, была заброшена после офсайда. Но в любом случае она не помогла «Миннесоте» в игре с «Детройтом».

Кирилл Капризов оказался, по-видимому, единственным человеком в матче «Миннесоты» и «Детройта», который сразу после стартового вбрасывания осознал, где он находится. Через полторы минуты после начала встречи россиянин улетел от сонных «красных крыльев» и восхитительным броском впритирку со штангой огорчил голкипера Вилле Хуссо.

Эпизод вполне можно трактовать как неоднозначный. Капризов получил передачу в центральном круге от Матса Цуккарелло, который в тот момент почти всем телом находился в зоне соперника. Судьи проигнорировали это обстоятельства, а тренеры «Детройта» не стали запрашивать видеоповтор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Попытку подробно разобрать момент предприняли лишь телевизионные режиссёры. В трансляции они продемонстрировали вход Цуккарелло в зону с нескольких ракурсов, но ни один из повторов не развеял сомнения в легитимности взятия ворот.

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С одной стороны уследить, зацепился Цуккарелло коньком за синюю линию или нет, мешает скамейка запасных «Ред Уингз». А с классической камеры, которая используется на протяжении большей части игрового времени, Матса полностью заслонил нападающий «Детройта» Адам Эрн, который к тому же на 14 сантиметров выше. Примечательно, что, переадресовав шайбу Капризову, Цуккарелло как вкопанный остановился и не стал поддерживать атаку: может быть, он сам почувствовал, что залез в офсайд?

Так или иначе в статистике Капризова этот гол останется без дополнительных сносок об обстоятельствах, которые ему предшествовали. Для россиянина шайба в ворота «Детройта» стала восьмидесятой в карьере за «Миннесоту» и, таким образом, он установил рекорд франшизы. Для достижения этой планки Капризову хватило 144 матчей. Предыдущие держатели рекорда – легенде клуба Заку Паризе и Эрику Стаалу – потратили на ту же цель 189 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Годро) – 01:28 (5x5)   1:1 Рэймонд (Эрни, Ларкин) – 16:51 (5x5)   2:1 Рэймонд (Кубалик, Ларкин) – 39:55 (5x4)

Индивидуальный успех россиянина, впрочем, не помог его команде. «Детройт», постепенно наращивая давление, сравнял счёт ещё до перерыва. А за четыре секунды до окончания второго периода «красные крылья» забили победный гол, расчертив великолепную комбинацию. 1:2 – «Миннесота» терпит третье поражение подряд.

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