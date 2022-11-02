Два очка белоруса Шаранговича позволили «Нью-Джерси» одолеть «Ванкувер»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.



Примечательно, что в составе гостей белорусский нападающий Егор Шарангович набрал сразу два очка. На его счету гол и результативный пас. Также за гостей забивали Нико Хишир, Майкл Маклауд, Джек Хьюз и Доусон Мерсер. У хозяев отличился дважды Бо Хорват.



Российские форварды в этой игре никак не отличились. Илья Михеев заработал коэффициент полезности «-2», а у Василия Подколзина и Андрея Кузьменко – «-1».

В параллельном матче в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Флориду Пантерз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



За победителей отличились Лоусон Круз, Клейтон Келлер и Ник Ритчи. У гостей шайбу забросил Колин Уайт.