Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка белоруса Шаранговича позволили «Нью-Джерси» одолеть «Ванкувер»

Два очка белоруса Шаранговича позволили «Нью-Джерси» одолеть «Ванкувер»
Комментарии

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

Примечательно, что в составе гостей белорусский нападающий Егор Шарангович набрал сразу два очка. На его счету гол и результативный пас. Также за гостей забивали Нико Хишир, Майкл Маклауд, Джек Хьюз и Доусон Мерсер. У хозяев отличился дважды Бо Хорват.

Российские форварды в этой игре никак не отличились. Илья Михеев заработал коэффициент полезности «-2», а у Василия Подколзина и Андрея Кузьменко – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт, Хьюз) – 04:36 (5x4)   0:2 Маклауд (Вуд, Бастиан) – 18:04 (5x5)   0:3 Мерсер (Шарангович) – 29:25 (4x5)   0:4 Шарангович (Боквист, Марино) – 31:37 (5x5)   1:4 Хорват (Миллер, Хьюз) – 36:23 (5x4)   2:4 Хорват (Миллер, Петтерссон) – 57:12 (5x4)   2:5 Хьюз (Татар) – 58:58 (en)

В параллельном матче в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Флориду Пантерз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

За победителей отличились Лоусон Круз, Клейтон Келлер и Ник Ритчи. У гостей шайбу забросил Колин Уайт.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Уайт (Махура, Беннетт) – 28:24 (5x5)   1:1 Круз (Маччелли, Гюнтер) – 33:47 (5x4)   2:1 Ритчи (Келлер, Мозер) – 48:55 (5x4)   3:1 Келлер (Фишер, Немет) – 58:53 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022