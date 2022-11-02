Малкин и Кросби забросили по шайбе в одном и том же матче в 110-й раз в карьере

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и капитан команды Сидни Кросби забросили по шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5 ОТ.



Малкин и Кросби уже в 110-й раз в карьере забросили по шайбе в одном и том же матче, сообщает ESPN Stats & Info. Из действующей пары хоккеистов-одноклубников больше заброшенных шайб лишь у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его одноклубника Никласа Бекстрёма.



В матче с «Бостоном» Малкин набрал два очка. А в нынешнем сезоне он набрал уже 10 очков. У него пять голов и столько же результативных передач. Два очка за одну игру ему удалось набрать только один раз – 18 октября с «Монреалем». Также он забросил шайбы в матчах с «Аризоной» и «Калгари».