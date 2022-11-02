«Характер и у того, и у другого». Герсонский — о ситуации в «Ак Барсе» и Радулове

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский высказался о ситуации, которая возникла с форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым. Ранее нападающий был отстранён от тренировок основного состава. В дальнейшем его вернули в состав.



«Нужно быть внутри команды, чтобы какие-то оценки давать. Ситуация очень сложная. Очень много надежд было на Радулова. Клуб очень сильно рассчитывал на то, что использование лучших качеств Радулова позволило бы команде играть несколько по-другому. Пока не совсем это всё получается. Но это нормальная ситуация, что уж: там характер и у того, и у другого и у третьего есть. Кто-то сгоряча сказал что-то или ещё что-то произошло.



Мы можем только гадать, насколько сильно он перешёл ту грань, которая была выражена тренерским штабом. Видимо, какую-то грань перешёл, раз его вывели из состава. Что-то не устраивало тренеров. Но это, наверное, была возможность дать пищу для размышлений: как команда может играть без Радулова, как Радулов может находиться без команды. Я думаю, должны найти точки соприкосновения так, чтобы команда поднималась на другой уровень. Тренеры опытные, думаю, они разберутся в этой ситуации, найдут компромисс», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.