Экс-тренер «Авангарда» рассказал, как изменилась игра команды после отставки Рябыкина

Бывший тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился мнением об изменении игры команды после увольнения Дмитрия Рыбякина.



«Конечно, изменения происходят. Медленно, но формирование спортивной формы — не лёгкий путь и не скоростной. Мне кажется, более раскрепощённо стали играть. Всё-таки довлел результат, когда команда стала проигрывать много матчей подряд. Постепенно выравнивают свои позиции.



Чем объяснить прогресс Ткачёва? Я думаю, тут очень важно найти грань, насколько оказывать давление и насколько терпеть. Там же оборонительную работу тоже никто не отменял. Если он начал её выполнять, то не стало в этом плане таких жёстких требований. Он увидел свои ошибки, стал исправляться в этом плане.



Если в созидании он постоянно передерживал шайбу, не мог найти партнёра, то сейчас появляются такие возможности. Может быть, этому способствовало то, что он набрал спортивную форму. Стал легче переносить нагрузки, предъявляемые игрой. Плюс психологическая уравновешенность стала появляться – нашли контакт с тренером по поводу требований и его конкретных действий», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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